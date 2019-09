Serie A Tim : probabili formazioni di Milan- Fiorentina

Stasera alle 20.45 Il Milan allenato da Marco Giampaolo affronterà allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, per la sesta giornata di campionato, la Fiorentina allenata dell’ex Vincenzo Montella.

La squadra rossonera non può permettersi ulteriori passi falsi dopo le sconfiitte in campionato rimediate contro l’Inter nel derby e il Torino nel turno infrasettimanale, mentre la Fiorentina arriva alla sfida con l’entusiasmo dovuto alla prima vittoria in campionato conseguita nel turno infrasettmanale contro la Sampdoria, allenata da Eusebio Di Francesco.

La formazione rossonera dovrebbe essere composta dagli stessi undici titolari scesi in campo contro il Torino. In porta il titolarissimo Gianluigi Donnarumma davanti ad una difesa formata da Davide Calabria e Theo Hernandez sulle fasce coadiuvati al centro dalla coppia formata dal capitano Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio. Giampaolo darebbe ancora fiducia ad un centrocampo composto da Ismaël Bennacer con l’ivoriano Franck Kessié ed il numero 10 Hakan Calhanoglu; per quanto riguarda l’attacco il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Suso, il pistolero Krzysztof Piatek e d il neoacquisto brasiliano Rafael Leao. Pronto a spaccare la partita con la sua velocità e la sua tecnica il croato Ante Rebic.

La formazione viola dovrebbe anch’essa essere la stessa della partita giocata contro la Sampdoria. Montella dovrebbe confermare la difesa a 3 con Nikola Milenković, Germán Pezzella, e Martín Caceres, il centrocampo dovrebbe essere formato da Pol Lirola, Erick Pulgar, Milan Badelj, il giovane Gaetano Castrovilli ed il brasiliano Dalbert, mentre in attacco dovrebbero giocare Federico Chiesa e Franck Ribery.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Fiorentina:

AC MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, A.Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao. Allenatore: Marco Giampaolo.

In panchina: A. Donnarumma, Conti, Duarte, Gabbia, Rodriguez, Biglia, Bonaventura, Borini, Krunic, Paquetá, Castillejo, Rebic.

ACF FIORENTINA : Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. Allenatore: Vincenzo Montella.

In panchina: Terracciano, Ceccherini, Ranieri, Venuti, Cristoforo, Zurkowski, Benassi, Ghezzal, Sottil, Boateng, Vlahovic, Brancolini.