Serie A Tim: probabili formazioni di Lecce-Juventus

Sabato 26 ottobre allo stadio Via del Mare di Lecce, si sfideranno nella gara valida per la nona giornata di campionato il Lecce, allenato da Fabio Liverani che però non siederà in panchina a causa di una squalifica, e la capolista Juventus, allenata da Maurizio Sarri.

Il Lecce, reduce dal pareggio all’ultimo respiro con il Milan di Pioli a San Siro, ha conquistato 7 punti ed è 16° in classifica mentre la Juve, reduce dalla vittoria contro il Bologna, è prima in classifca con 22 punti conquistati con un punto di vantaggio sull’Inter di Antonio Conte.

Il Lecce dovrebbe giocare con il modulo 4-3-1-2: tra i pali confermato il brasiliano Gabriel; la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Andrea Rispoli e Marco Calderoni, autore del gol del pareggio lecce contro il Milan al 92′, sulle fascie con Luca Rossettini e Fabio Lucioni centrali. A centrocampo dovrebbero giocare Žan Majer, Jacopo Petriccione e Andrea Tabanelli. Marco Mancosu dovrebbe giocare trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Filippo Falco e Khouma El Babacar.

La Juventus dovrebbe giocare anch’essa con il modulo 4-3-1-2; tra i pali dovrebbe giocare Wojciech Szczęsny, in difesa dovrebbero giocare i brasiliani Danilo e Alex Sandro sulle fasce mentre centrali dovrebbero giocare l’azzurro Leonardo Bonucci e il giovane Matthijs de Ligt. A centrocampo dovrebbero giocare Sami Khedira, Rodrigo Bentancur e Blaise Matuidi. L’azzurro Federico Bernardeschi dovrebbe giocare da trequartista alle spalle della coppia formata dall’Argentino Gonzalo Higuaín ed il portoghese Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Babacar, Falco.

Panchina: Vigorito, Riccardi, Vera, Benzar, Shakov, Meccariello, La Mantia, Dubickas, Gallo, Dell’Orco, Farias, Lapadula, Lo Faso, Tachtsidis.

Allenatore: Fabio Liverani.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Panchina: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Douglas Costa, De Sciglio, Cuadrado, Demiral, Emre Can, Pjanic, Rabiot, Dybala, Ramsey.

Allenatore: Murizio Sarri.