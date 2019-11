Serie A Tim: probabili formazioni di Lazio-Udinese

In occasione della 14a giornata di Serie A Tim, la Lazio, allenata da Simone Inzaghi, affronterà l’Udinese, allenata da Luca Gotti. Il match è previsto per domenica primo dicembre alle ore 15.00, allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra biancoceleste, reduce dalla vittoria contro il Sassuolo, è terza in classifica a quota 27 punti, mentre l’Udinese, reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria, è 13a in classifica a quota 14 punti.

La Lazio dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2: tra i pali l’albanese Thomas Strakosha; la difesa 3 dovrebbe essere composta da Ștefan Radu, Francesco Acerbi e Luiz Felipe. A centrocampo dovrebbero giocare Manuel Lazzari, Sergej Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto e Senad Lulić. In attaco spazio alla coppia formata dall’argentino Joaquín Correa e dal capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile.

La squadra bianconera dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1: tra i pali l’argentino Juan Musso, nella difesa a 4 dovrebbero giocare il brasiliano Rodrigo Becão ed il danese Jens Stryger Larsen sulle fasce, mentre William Troost-Ekong e Bram Nuytinck dovrebbero giocare centrali. A centrocampo dovrebbero giocare Walace, Rodrigo de Paul, Ilija Nestorovski, Rolando Mandragora e Samir; in attacco dovrebbe giocare Stefano Okaka come unica punta.

Le probabili formazioni di Lazio-Udinese:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.

Panchina: Guerrieri, Bastos, Vavro, Parolo, Radu, Jony, Cataldi, Berisha, Lukaku, Adekanye, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE (4-2-3-1): Musso; Becão, Troost-Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen; Walace, Mandragora; Samir, De Paul, Nestorovski; Okaka.

Panchina: Nicolas, Perisan, De Maio, Sierralta, Ter Avest, Opoku, Sema, Fofana, Barak, Pussetto, Teodorczyk, Lasagna. Allenatore: Luca Gotti.

Il match sarà arbitrato da Marco Di Bello, coadiuvato dagli assistenti De Meo ed Affatato. Il quarto uomo sarà Camplone. Al VAR è stato designato l’arbitro Mazzoleni, mentre all’AVAR ci sarà Paganessi.