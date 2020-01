Serie A Tim: probabili formazioni di Lazio-Sampdoria

Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - In questa sfida per la conquista dei tre punti vedo favorita nettamente la Lazio, reduce da un ottimo momento di forma e obbligata a vincere per non perdere il treno Scudetto. Ma non credo si possa sottovalutare la Sampdoria che deve assolutamente vincere per migliorare una posizione in classifica non rassicurante.