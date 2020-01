Serie A Tim: probabili formazioni di Lazio-Napoli

Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - Sfida delicatissima per entrambe. In questa sfida vedo favorita nettamente la Lazio, reduce da un ottimo momento di forma e obbligata a vincere per non perdere il treno Scudetto. Il Napoli, dal canto suo, è capace in partita secca di mettere in difficoltà qualsiasi squadra come dimostrato in Champions dove ha fermato il Liverpool dominatore della Premier.