Serie A Tim: probabili formazioni di Lazio-Juventus

Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - Credo che in questa sfida la favorita per la conquista dei 3 punti sia la squadra bianconera visti anche i problemi causati dalla situazione covid alla squadra biancoceleste. Prevedo una vittoria della Juve ma, come spesso accade quando ci sono situazioni molto complicate, la Lazio può trasformare le difficoltà in stimoli.