Serie A Tim: probabili formazioni di Lazio-Genoa

Domenica allo Stadio Olimpico di Roma, si affronteranno alle ore 15:00 Lazio e Genoa. I punti che dividono la squadra allenata da Simone Inzaghi e quella allenata da Aurelio Andreazzoli sono pochi, essendo le squadre rispettivamente a quota 7 e 5.

Entrambe le formazioni intendono riprendersi dopo il passo falso nel turno infrasettimanale in cui i biancocelesti hanno perso a San Siro contro l’Inter di Antonio Conte, mentre i rossoblu hanno pareggiato in casa con il Bologna allenato da Siniša Mihajlović.

La Lazio si presenta alla sfida al completo, essendosi svuotata l’infermeria; per la partita di domani i dubbi di mister Inzaghi riguardano il compagno di reparto di Ștefan Radu e Francesco Acerbi. Per questo posto da titolare si registra una corsa a tre tra Luiz Felipe, Denis Vavro e Patric. A destra probabilmente giocherà Adam Marusic, squalificato in Europa League, al posto di Manuel Lazzari. Sicuri di un posto da titolari sembrano essere anche Senad Lulić e Ciro Immobile, che giocherà affiancato molto probabilmente da Joaquín Correa, che sembra essere favorito su Felipe Caicedo per un posto nella formazione titolare.

Il Genoa di Mister Andreazzoli probabilmente scenderà in campo con la stessa formazione titolare della partita contro il Bologna. In porta il confermatissimo Stefan Radu che sarà protetto dalla linea a tre composta da Cristian Romero, Christian Zapata e dal capitano Mimmo Criscito. A centrocampo Ivan Radovanovic nel ruolo di mediano davanti alla difesa, con ai suoi lati Lasse Schone e Lukas Lerager che agiranno da mezzali, con Paolo Ghiglione e Antonio Barreca sugli esterni. In attacco il bomber Andrea Pinamonti è favorito su Andrea Favilli per un posto al fianco di Christian Kouamé.

Lazio-Genoa, le probabili formazioni:

LAZIO: Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Marušić, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA: Radu; Romero, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Saponara, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.