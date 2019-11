Serie A Tim: probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

In occasione della 14a giornata di Serie A Tim, la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium il Sassuolo di Mister Roberto De Zerbi, per la sfida in programma alle ore 12.30.

La Juventus, reduce dalla vittoria contro l’Atalanta, è prima in classifica a quota 35 punti, mentre il Sassuolo, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Lazio, è 14° a quota 13 punti, ma con una partita in meno giocata.

La Juventus dovrebbe giocare con il modulo 4-3-1-2; tra i pali dovrebbe giocare Gianluigi Buffon, in difesa dovrebbero giocare il brasiliano Danilo e l’azzurro Mattia De Sciglio sulle fasce, mentre centrali dovrebbero giocare l’azzurro Leonardo Bonucci ed il giovane olandese Matthijs de Ligt. A centrocampo dovrebbero giocare Sami Khedira, Emre Can e Miralem Pjanić. L’azzurro Federico Bernardeschi dovrebbe giocare da trequartista alle spalle della coppia formata dall’Argentino Gonzalo Higuaín e dal portoghese Cristiano Ronaldo.

Anche il Sassuolo dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2: tra i pali confermato Andrea Consigli, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Jeremy Toljan, il brasiliano Marlon, Geōrgios Kyriakopoulos e Filippo Romagna. Il centrocampo a 3 dovrebbe essere composto da Alfred Duncan, Manuel Locatelli e Francesco Magnanelli; Filip Đuričić dovrebbe giocare da trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Francesco Caputo e Jeremie Boga.

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo;

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Can, Pjanic; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Matuidi, Demiral, Bentancur, Ramsey, Dybala. Allenatore: Murizio Sarri.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Duncan, Locatelli, Magnanelli; Đuričic; Boga, Caputo.

Panchina: Russo, Muldur, Tripaldelli, Peluso, Bourabia, Obiang, Traoré, Mazzitelli, Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Sarà l’arbitro Federico La Penna a dirigere il lunch match tra Juventus e Sassuolo, coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Colarossi. Il quarto uomo sarà Sacchi, mentre al VAR è stato designato Nasca e all’AVAR Schenone.