Serie A Tim: probabili formazioni di Juventus-Genoa

Sabato 30 ottobre alle ore 21, all’Allianz Stadium si sfideranno la Juventus, allenata da Maurizio Sarri, ed il Genoa, allenato da Thiago Motta, nella gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A Tim. La Juve, reduce dal pareggio contro il Lecce, è seconda a quota 23 punti, dietro l’Inter ma con una gara in meno rispetto ai nerazzurri, mentre il Genoa, reduce dalla vittoria contro il Brescia, è 17° a quota 8 punti (come il Lecce).

I bianconeri dovrebbero giocare con il modulo 4-3-1-2; tra i pali dovrebbe giocare Gianluigi Buffon, in difesa dovrebbero giocare il colombiano Juan Cuadrado ed il brasiliano Alex Sandro sulle fasce, mentre centrali dovrebbero giocare Leonardo Bonucci e Merih Demiral. A centrocampo dovrebbero giocare Sami Khedira, Rodrigo Bentancur e Blaise Matuidi. L’azzurro Federico Bernardeschi dovrebbe giocare da trequartista alle spalle della coppia formata dall’argentino Paulo Dybala ed il portoghese Cristiano Ronaldo.

Il Genoa dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1: tra i pali il solito Ionut Radu, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Peter Ankersen e Paolo Ghiglione sulle fasce, mentre centrali dovrebbero giocare Cristian Romero e Cristián Zapata. A centrocampo, sulla mediana, dovrebbero giocare il danese Lasse Schöne e Francesco Cassata, con Kevin Agudelo, Goran Pandev e Christian Kouame sulla trequarti e dietro all’unica punta, il giovane azzurro Andrea Pinamonti.

Le probabili formazioni della sfida Juventus-Genoa:

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Danilo, De Sciglio, de Ligt, Emre Can, Rabiot, Higuain. Allenatore: Murizio Sarri.

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schöne, Cassata; Agudelo, Pandev, Kouamé; Pinamonti.

Panchina: Jandrei, Marchetti, Biraschi, El Yamiq, Goldaniga, Saponara, Barreca, Lerager, Radovanovic, Gumus, Jagiello, Sanabria. Allenatore: Thiago Motta.

Ad arbitrare il match tra Juventus e Genoa sarà Antonio Giua, coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Santoro, mentre il quarto uomo sarà La Penna. Al VAR è stato invece designato Calvarese, mentre all’AVAR ci sarà Di Iorio.