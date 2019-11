Serie A Tim: probabili formazioni di Inter-Verona

L’Inter di Antonio Conte affronterà il Verona, allenato da Ivan Juric, sabato 9 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. La gara sarà valida per la 12a giornata di campionato. I nerazzurri, reduci dalla vittoria in campionato contro il Bologna e la sconfiita contro il Borussia Dortmund in Champions League, sono secondi in classifica a quota 28 punti. Il Verona, reduce dalla vittoria contro il Brescia, è nona in classifica a quota 15 punti.

L’Inter dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2; tra i pali Samir Handanovič, la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni; il centrocampo a 5 dovrebbe essere formato da Antonio Candreva, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Stefano Sensi e Valentino Lazaro. In attacco spazio alla coppia formata dall’argentino Lautaro Martínez e dal belga Romelu Lukaku.

Il Verona, invece, dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1: tra i pali Marco Silvestri, la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Amir Rrahmani, Koray Günter e Paweł Dawidowicz; a centrocampo invece dovrebbero giocare Davide Faraoni, Sofyan Amrabat, Matteo Pessina e Darko Lazović; in attacco dovrebbero giocare Valerio Verre e Mattia Zaccagni alle spalle dell’unica punta, Eddie Salcedo.

Le probabili formazioni di Inter-Verona:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrjj, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Sensi, Lazaro; Lautaro Martinez, Lukaku.

Panchina: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Dimarco, Asamoah, Biraghi, Gagliardini, Vecino, Borja Valero, Esposito. Allenatore: Antonio Conte.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo.

Panchina: Berardi, Henderson, Lucas Felippe, Danzi, Empereur, Tutino, Pazzini, Vitale, Adjapong, Wesley, Di Carmine, Stepinski. Allenatore: Ivan Jurić.

Ad arbitrare il match tra Inter e Verona sarà Valeri, coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Rocca. Il quarto uomo sarà Di Martino, mentre al Var ci sarà Giacomelli e all’Avar Vivenzi.