Serie A Tim: probabili formazioni di Inter-Roma

In occasione della 15a giornata di Serie A Tim, venerdi 6 Dicembre, l’Inter di Antonio Conte affronterà la Roma, allenata da Paulo Fonseca allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro alle ore 20.45. L’Inter, reduce dalla vittoria contro la Spal, è prima in classifica avendo conquistato 37 punti, mentre la Roma, viene dalla vittoria esterna sul campo del Verona e si trova ora a ridosso della zona Champions. A fare da cornice a questa sfida dal sapore storico, ci sarà uno Stadio San Siro con il pubblico delle grandi occasioni.

L’Inter dovrebbe scendere in campo con il consueto modulo 3-5-2; tra i pali il capitano Samir Handanovič, la difesa a 3 dovrebbe essere composta dai tre giganti Milan Skriniar, Diego Godin e Stefan De Vrij; il centrocampo a 5, considerando le numerose assenze, dovrebbe essere formato dagli italiani Antonio Candreva e Cristiano Biraghi sulle fasce e dal trio Marcelo Brozovic, Borja Valero, Matías Vecino al centro. In attacco spazio alla consolidata coppia formata dall’argentino Lautaro Martínez e dal belga Romelu Lukaku.

La Roma dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1; tra i pali Mirante, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Leonardo Spinazzola, Gianluca Mancini, Chris Smalling ed Aleksandar Kolarov; a centrocampo dovrebbero giocare il giovanissimo Amadou Diawara e il francese Jordan Veretout sulla mediana, con il trio Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini ed Diego Perotti ad agire dietro all’unica punta, il bosniaco Edin Dzeko, ristabilitosi dopo l’influenza che lo aveva colpito questa settimana.

Le probabili formazioni di Inter-Roma:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Candreva, Brozovic, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. Panchina: Padelli, Berni, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Dimarco, Agoume, Lazaro, Asamoah, Politano, Esposito. Allenatore: Antonio Conte.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Panchina: Pau Lopez, Fuzato, Juan Jesus, Santon, Cetin, Florenzi, Mkhitaryan, Pastore, Fazio, Riccardi, Antonucci, Under, Kalinic. Allenatore: Paulo Fonseca.