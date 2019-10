Serie A Tim: probabili formazioni di Inter-Parma

Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, sabato 26 ottobre (ore 18), ci sarà il match tra l’Inter, allenata da Antonio Conte, e il Parma, allenato da Roberto D’Aversa, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A Tim.

L’Inter è seconda in classifica a quota 21 punti, solo ad uno di distanza dalla capolista Juventus, mentre il Parma è ottavo in classifica a quota 12 punti, gli stessi di Fiorentina e Lazio.

I nerazzurri, reduci dalla vittoria show per 4 a 3 contro il Sassuolo e dalle fatiche di Champions League, dovrebbero scendere in campo con il modulo 3-5-2; tra i pali confermatissimo Samir Handanovič, la difesa a tre dovrebbe essere composta da Milan Skriniar, Diego Godin ed Alessandro Bastoni; il centrocampo a 5, partendo da destra, dovrebbe essere formato da Lazaro, in ballottaggio con Antonio Candreva, poi Nicolo Barella, Marcelo Brozovic e Matías Vecino centrali, con Cristiano Biraghi che agirà sulla fascia sinistra; in attacco dovrebbe giocare la coppia formata da Lautaro Martinez ed il giovane Sebastiano Esposito, pronto al debutto in Serie A dopo quello in Champions League contro il Borussia Dortmund. L’impiego del classe 2002 sarebbe giustificato dall’ottima mezz’ora giocata in Champions League contro il Borussia Dortmund e farerebbe rifiatare un Romelu Lukaku non al top.

I ducali, invece, reduci dalla straripante manita con cui hanno battuto il Genoa, dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3; tra i pali Luigi Sepe, la difesa a 4 dovrebbe essere formata da Matteo Darmian, Simone Iacoponi, Riccardo Gagliolo e Giuseppe Pezzella; a centrocampo dovrebbero giocare Hernani, lo slovacco Juraj Kucka ed Antonino Barillà; in attaco il tridente dovrebbe essere composto da Dejan Kulusevski, Mattia Sprocati, che sembra essere in vantaggio su Karamoh per una maglia da titolare, e Gervinho.

Le probabili formazioni della sfida Inter-Parma, in programma sabato alle ore 18:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Lazaro, Barella, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro Martinez, Esposito. Allenatore: Antonio Conte.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Kucka, Barillà; Kulusevski, Sprocati, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa.