Serie A Tim: probabili formazioni di Inter-Milan

In occasione della quarta giornata del campionato di Serie A Tim, allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, nel primo Derby di Milano al tempo del covid, si sfideranno l’Inter, allenata da Antonio Conte, ed il Milan, allenato da Stefano Pioli. La sfida è in programma domani 17 ottobre alle ore 18.00.

L’Inter, reduce dal pareggio contro la Lazio, è a quota 7 punti in classifica, mentre il Milan, reduce dalla vittoria contro lo Spezia, è a quota 9 punti in classifica.

La squadra nerazzurra dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2: tra i pali sicuramente ci sarà Samir Handanovič, la difesa a tre sarà composta da Danilo D’Ambrosio, Stefan de Vrij ed Aleksandar Kolarov a causa anche dell’indisponibilità, causa covid, di Alessandro Bastoni e Milan Škriniar. A centrocampo dovrebbero giocare invece Achraf Hakimi, Nicolò Barella, Marcelo Brozović, Arturo Vidal ed Ivan Perisic. In attacco spazio alla coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

La squadra rossonera invece dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1: tra i pali giocherà Gianluigi Donnarumma; nella difesa a quattro dovrebbero giocare Davide Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, mentre centrali dovrebbero giocare Simon Kjær ed il capitano Alessio Romagnoli, al rientro dopo l’infortunio. A centrocampo dovrebbero giocare Franck Kessié, Ismael Bennacer, con Alexis Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, e Brahim Diaz ad agire sulla trequarti. Unica punta in attacco lo svedese Zlatan Ibrahimovic appena guarito dal covid.

Derby di Milano, le probabili formazioni della sfida Inter-Milan

INTER (3-5-2): Handanovič; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozović, Vidal, Perisic; Lukaku, Martinez.

Panchina: Padelli, Ranocchia, Darmian, Eriksen, Sanchez, Pinamonti.

Squalificati: Sensi. Indisponibili: Vecino, Young, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu, Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kyaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Diaz; Ibrahimovic.

Panchina: A. Donnarumma, Tatarusanu, Dalot, Kalulu, Duarte, Tonali, Krunic, Castillejo, Maldini, Hauge, Leao, Colombo.

Indisponibili: Conti, Rebic, Musacchio, Gabbia.

Allenatore: Stefano Pioli.