Serie A Tim: probabili formazioni di Inter-Genoa

In occasione della 17a giornata di Serie A Tim, allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, si affronteranno l’Inter, allenata da Antonio Conte, ed il Genoa, allenato da Thiago Motta. Il match è previsto sabato 21 dicembre alle ore 18.00. L’Inter, reduce dal pareggio contro la Fiorentina, è seconda in classifica a quota 39 punti (in caso di vittoria andrebbe a pari punti con la Juventus), mentre il Genoa, reduce dalla sconfitta nel derby contro la Sampdoria, è 19° a quota 11 punti.

L’Inter dovrebbe scendere in campo con il consueto modulo 3-5-2; tra i pali Samir Handanovič, la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Alessandro Bastoni, Diego Godin e Stefan De Vrij; il centrocampo a 5, considerando le numerose assenze, dovrebbe essere formato dagli italiani Antonio Candreva e Cristiano Biraghi sulle fasce e dal trio Milan Skriniar, Borja Valero, Matías Vecino al centro. In attacco spazio alla coppia formata da Matteo Politano e dal belga Romelu Lukaku.

Anche il Genoa dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2: tra i pali il solito Ionut Radu, la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Domenico Criscito, Cristian Romero e Davide Biraschi. A centrocampo dovrebbero giocare Paolo Ghiglione, Lasse Schöne, Francesco Cassata, Ivan Radovanović e Marko Pajač. In attacco, il mister Thiago Motta dovrebbe schierare la coppia offensiva formata dall’azzurro Andrea Pinamonti e dal colombiano Kevin Agudelo.

Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Genoa:

INTER (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Godin, Bastoni; Candreva, Skriniar, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Politano, Lukaku.

Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Dimarco, Lazaro, D’Ambrosio, Agoume, Gagliardini, Esposito.

Squalificati: Lautaro Martinez, Brozovic. Indisponibili: Sanchez, Sensi, Barella, Asamoah. Allenatore: Antonio Conte.

GENOA (4-3-3): Radu; Romero, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Schöne, Cassata, Radovanovic, Pajac; Pinamonti, Agudelo.

Panchina: Marchetti, Jandrei, El Yamiq, Goldaniga, Gumus, Saponara, Jagiello, Ankersen, Sanabria, Cleonise.

Squalificati: Pandev. Indisponibili: Kouamé, Zapata, Gumus, Barreca, Lerager, Favilli, Sturaro. Allenatore: Thiago Motta.