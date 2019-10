Serie A Tim: probabili formazioni di Hellas Verona-Sassuolo

La nona giornata del campionato di Serie A Tim inizia con l’anticipo di venerdì 25 ottobre alle ore 20:45 che vedrà scontrarsi l‘Hellas Verona, allenata da Ivan Jurić, e il Sassuolo, allenato da Roberto De Zerbi presso lo stadio Marcoantonio Bentegodi di Verona.

L’Hellas Verona, reduce dalla sconfitta contro il Napoli di Mister Ancelotti, ha conquistato 9 punti nelle prime 8 giornate ed è 14°in classifica. Il Sassuolo, reduce invece dalla sconfitta contro l’Inter di Antonio Conte, ha conquistato solo 6 punti, a pari merito con la SPAL, ed è terz’ultimo in classifca, anche se ha disputato una partita in meno.

La squadra veronese dovrebbe giocare con il modulo 3-4-2-1: in porta Marco Silvestri, la difesa a tre dovrebbe essere composta da Amir Rrahmani, Marash Kumbulla e Koray Günter; a centrocampo invece dovrebbero giocare Davide Faraoni, Sofyan Amrabat, Miguel Veloso e Darko Lazović; in attacco Eddie Salcedo, che sembra essere favorito su Valerio Verre, Matteo Pessina, che sembra avere più chance di partire tiltolare rispetto a Mattia Zaccagni, e Mariusz Stępiński, che si gioca una maglia da titolare con Samuel Di Carmine.

Il Sassuolo, invece, dovrebbe giocare con il modulo 4-3-3: tra i pali il solito Andrea Consigli, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Jeremy Toljan, il brasiliano Marlon, Federico Peluso ed Alessandro Tripaldelli, che sembra favorito per una maglia da titolare rispetto a Mert Müldür. Il centrocampo a tre dovrebbe essere composto da Hamed Junior Traorè, favorito rispetto a Manuel Locatelli, Pedro Obiang ed Alfred Duncan; in attacco il tridente formato da Domenico Berardi, Francesco Caputo e Grégoire Defrel.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Sassuolo:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Salcedo; Stepinski. Allenatore: Ivan Jurić.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Tripaldelli; Traore, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel. Allenatore: Roberto De Zerbi.