Serie A Tim: probabili formazioni di Genoa-Torino

Sabato 29 novembre alle ore 18:00, in occasione della 14a giornata di Serie A Tim, il Genoa di Thiago Motta affronterà il Torino di Walter Mazzarri allo Stadio Luigi Ferraris. Il Gemoa, reduce dal pareggio contro la SPAL, è 18° in classifica a quota 10 punti, mentre il Torino, reduce dalla sonfitta contro l’Inter, è 11° in classifica a quota 14 punti.

Il Genoa dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3: tra i pali il solito Ionut Radu, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Domenico Criscito e Paolo Ghiglione sulle fasce, mentre centrali dovrebbero giocare Cristian Romero e Cristian Zapata. A centrocampo, sulla mediana, dovrebbero giocare i danesi Lasse Schöne, Lukas Lerager e l’azzurro Stefano Sturaro. In attacco, il mister Thiago Motta dovrebbe schierare il tridente formato dal colombiano Kevin Agudelo, dall’azzurro Andrea Pinamonti e dal macedone Goran Pandev.

Il Torino dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2; tra i pali Salvatore Sirigu, la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Gleison Bremer. A centrocampo invece dovrebbero giocare l’argentino Cristian Ansaldi, Saša Lukić, Tomás Rincón, Daniele Baselli e Lorenzo De Silvestri. In attacco dovrebbe giocare la coppia formata dagli azzurri Andrea Belotti e Simone Verdi.

Le probabili formazioni di Genoa-Torino:

GENOA (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Schöne, Lerager, Sturaro; Pandev, Agudelo, Pinamonti.

Panchina: Marchetti, Jandrei, Biraschi, El Yamiq, Ankersen, Goldaniga, Pajac, Barreca, Jagiello, Saponara, Cassata, Radovanovic, Sanabria, Gumus, Favilli. Allenatore: Thiago Motta.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Lukic, Rincon, Baselli, De Silvestri; Verdi, Belotti.

Panchina: Ujkani, Rosati, Djidji, Bonifazi, Edera, Meité, Ola Aina, Laxalt, Millico, Zaza, Berenguer. Allenatore: Walter Mazzarri.

Arbitrerà il match l’arbitro Davide Massa, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Bottegoni: il quarto uomo sarà Abbattista, mentre Al Var è stato designato Maresca ed all’Avar Fiorito.