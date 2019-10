Serie A Tim: probabili formazioni di Genoa-Brescia

A conclusione del sabato di Serie A ci sarà il match tra il Genoa, con l’esordio in panchina di Thiago Motta, e il Brescia, allenato da Eugenio Corini. Il Genoa, reduce dalla pesante sconfitta contro il Parma, è penultima in campionato avendo conquistato solo 5 punti nelle prime otto giornate, mentre il Brescia, reduce dal pareggio a reti bianche contro la Fiorentina, è 8° in classifica a quota 12 punti.

Il Genoa dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3: tra i pali il solito Ionut Radu, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Paolo Ghiglione ed Antonio Barreca sulle fasce, mentre centrali dovrebbero giocare Cristian Romero e Cristián Zapata. A centrocampo dovrebbero giocare i danesi Lasse Schöne e Lukas Lerager coadiuvati dal serbo Ivan Radovanović. In atttacco il tridente dovrebbe essere composto da Antonio Sanabria, Christian Kouame e Goran Pandev, il quale ritrova come allenatore l’ex compagno di squadra ai tempi del triplete nerazzurro.

Il Brescia dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2: tra i pali il fillandese Jesse Joronen, la difesa a 4 dovrebbe essere formata da Stefano Sabelli, Andrea Cistana, Jhon Chancellor ed Aleš Matějů. Il centrocampo dovrebbe essere formato da Dimitri Bisoli, Sandro Tonali e Romulo. Nikolas Špalek dovrebbe giocare da trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Alfredo Donnarumma e il francese Florian Ayé, quest’ultimo ancora preferito a Mario Balotelli.

Le probabili formazioni di Genoa-Brescia, per la sfida in programma allo stadio Luigi Ferraris sabato sera alle ore 20:45:

GENOA (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero Zapata, Barreca; Schöne, Radovanovic, Lerager; Pandev, Sanabria, Kouamé.

Panchina: Jandrei, Marchetti, Pajac, Biraschi, El Yamiq, Goldaniga, Cassata, Saponara, Ankersen, Agudelo, Jagiello, Pinamonti. Allenatore: Thiago Motta.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Rômulo; Spalek; Aye, Donnarumma.

Panchina: Alfonso, Gastaldello, Mangraviti, Zhmral, Ndoj, Magnani, Morosini, Tremolada, Balotelli. Allenatore: Eugenio Corini.