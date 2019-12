Serie A Tim: probabili formazioni di Fiorentina-Roma

In occasione della 17a giornata del campionato di Serie A Tim, si affronteranno la Fiorentina, allenata da Vincenzo Montella, e la Roma, allenata da Paulo Fonseca. Il match è previsto venerdì 20 Dicembre allo stadio Artemio Franchi alle ore 20.45. La Fiorentina, reduce dal pareggio ottenuto in extremis contro la capolista Inter, è al 14° posto in classifica a quota 17 punti, mentre la Roma, reduce dalla vittoria contro la SPAL, è 4a in classifica a quota 32 punti.

La Fiorentina di Montella dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2: tra i pali confermato Bartłomiej Dragowski, la difesa a 3 dovrebbe essere composta dal serbo Nikola Milenković, dall’argentino Germán Pezzella e dall’uruguaiano Martín Cáceres. Il centrocampo a 5 dovrebbe essere composto dal brasiliano Dalbert, da Milan Badelj, Erick Pulgar, Gaetano Castrovilli e Pol Lirola. In attacco dovrebbe giocare la coppia formata da Dusan Vlahovic e Kevin Prince Boateng.

La Roma dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1; tra i pali Pau López, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Leonardo Spinazzola, Gianluca Mancini, Chris Smalling ed Aleksandar Kolarov; a centrocampo dovrebbero giocare il giovanissimo Amadou Diawara e il francese Jordan Veretout sulla mediana, con il trio Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Diego Perotti ad agire dietro all’unica punta, il bosniaco Edin Dzeko.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Dalbert, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Lirola; Vlahovic, Boateng.

Panchina: Terracciano, Terzic, Ranieri, Ghezzal, Ceccherini, Cristoforo, Venuti, Benassi, Zurkowski, Pedro, Chiesa, Sottil. Indisponibili: Ribery. Allenatore: Vincenzo Montella.

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Panchina: Fuzato, Juan Jesus, Florenzi, Fazio, Cetin, Antonucci, Under, Kalinic, Mkhitaryan. Indisponibili: Zappacosta, Mirante, Cristante, Santon, Pastore, Kluivert. Allenatore: Paulo Fonseca.

Ad arbitrare il match ci sarà Orsato, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Del Giovane. Il quarto uomo sarà Manganiello, mentre al VAR ci sarà Aureliano e all’AVAR ci sarà Schenone.