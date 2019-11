Serie A Tim: probabili formazioni di Fiorentina-Lecce

Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - Credo che tra le due formazioni non ci sia una vera favorita per la conquista dei tre punti. La squadra viola è sicuramente più forte tecnicamente, ma è orfana in questa gara di Federico Chiesa e del suo capitano German Pezzella. Dal canto suo, il Lecce è in un buon momento, dopo il pareggio in rimonta e in extremis contro il Cagliari.