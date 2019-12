Serie A Tim: probabili formazioni di Cagliari-Sampdoria

Il posticipo della 14a giornata del campionato di Serie A Tim sarà la sfida tra il Cagliari, allenato da Rolando Maran, e la Sampdoria, allenata da Claudio Ranieri. Il match è previsto per lunedì 2 dicembre allo stadio Sardegna Arena alle ore 20.45.

Il Cagliari, reduce dal pareggio contro il Lecce, è 5° in classifica a quota 25 punti, mentre la Sampdoria è reduce dalla vittoria contro l’Udinese ed occupa la 17a posizione in classifica a quota 12 punti.

Il Cagliari dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2: tra i pali giocherà il brasiliano Rafael de Andrade Bittencourt, che sostituisce lo squalificato Robin Olsen, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Paolo Faragò e Luca Pellegrini sulle fasce, mentre centrali dovrebbero giocare Ragnar Klavan e Fabio Pisacane. A centrocampo dovrebbero giocare l’uruguaiano Nahitan Nández, Luca Cigarini ed il croato Marko Rog. Il belga Radja Nainggolan dovrebbe giocare da trequartista dietro alla coppia d’attacco formata dal brasiliano João Pedro e dall’argentino Giovanni Simeone.

La Sampdoria dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2: tra i pali confermato il portiere Emil Audero, in difesa dovrebbero giocare sulle fasce Alex Ferrari e Nicola Murru, mentre i centrali dovrebbero essere Omar Colley ed il colombiano Jeison Murillo. A centrocampo dovrebbero essere schierati Ronaldo Vieira, Albin Ekdal, Jakub Jankto e Gastón Ramírez. In attacco spazio alla coppia formata dagli azzurri Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella.

Le probabili formazioni di Cagliari-Sampdoria:

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Klavan, Pisacane, Luca Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Panchina: Aresti, Mattiello, Lykogiannis, Walukiewicz, Oliva, Ionita, Pinna, Deiola, Castro, Cerri. Allenatore: Rolando Maran.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Colley, Murillo, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Panchina: Seculin, Falcone, Chabot, Thorsby, Augello, Linetty, Maroni, Rigoni, Barreto, Leris, Caprari. Allenatore: Claudio Ranieri.

L’arbitro della sfida sarà Gianluca Aureliano, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Domenico Rocca. Il quarto uomo sarà Antonio Rapuano, mentre al VAR e all’AVAR ci saranno rispettivamente Rosario Abisso e Sergio Ranghetti.