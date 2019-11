Serie A Tim: probabili formazioni di Brescia-Torino

Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - Credo che tra le due squadre sia favorita quella granata grazie ad una qualità tecnica superiore rispetto al Brescia. La squadra lombarda non è comunque da sottovalutare in quanto potrebbe trarre beneficio dal recente cambio in panchina, avendo Fabio Grosso sostituito Eugenio Corini, esonerato dopo la sconfitta di Verona.