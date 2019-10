Serie A Tim: probabili formazioni di Bologna-Sampdoria

Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - Credo che sia una gara in cui non ci sia un vero favorito. L'atteggiamento dimostrato dal Bologna nelle prime otto gare è stato quello di una squadra combattiva come il suo allenatore, ma non credo si possa sottovalutare la Sampdoria che deve assolutamente vincere per migliorare una posizione in classifica molto preoccupante.