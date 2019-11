Serie A Tim: probabili formazioni di Bologna-Parma

Domenica 24 novembre, il Bologna di Siniša Mihajlović sfiderà, nella gara valida per la 13a giornata del campionato di Serie A Tim, il Parma di Roberto D’Aversa, nel derby emiliano in programma alle ore 12:30 allo Stadio Renato Dall’Ara (nella foto).

Il Bologna, reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, è 15° a quota 12 punti, mentre il Parma, reduce dalla vittoria contro la Roma di Paulo Fonseca, è ottavo a quota 17 punti.

Il Bologna dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1: tra i pali il polacco Łukasz Skorupski, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Stefano Denswil ed il giapponese Takehiro Tomiyasu al centro, mentre Ibrahima Mbaye e Ladislav Krejčí dovrebbero giocare sulle fasce. A centrocampo dovrebbero giocare Andrea Poli ed il cileno Gary Medel sulla mediana, mentre gli azzurri Riccardo Orsolini e Nicola Sansone, con lo svedese Mattias Svanberg, agiranno alle spalle dell’argentino Rodrigo Palacio unica punta.

Il Parma dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3; tra i pali confermato Luigi Sepe, la difesa a 4 dovrebbe essere formata da Matteo Darmian e Riccardo Gagliolo sulle fasce, mentre Bruno Alves e Kastriot Dermaku dovrebbero giocare come centrali; a centrocampo dovrebbero giocare lo slovacco Juraj Kucka, Matteo Scozzarella e Antonino Barillà; in attacco il tridente dovrebbe essere composto da Dejan Kulusevski, Gervinho e Mattia Sprocati.

Le probabili formazioni di Bologna-Parma:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Denswil, Tomiyasu, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

Panchina: Da Costa, Sarr, Corbo, Paz, Schouten, Skov Olsen, Juwara, Soriano, Cangiano. Allenatore: Siniša Mihajlović.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Dermaku, Gagliolo; Scozzarella, Kucka, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Sprocati.

Panchina: Colombi, Alastra, Pezzella, Camara, Iacoponi, Laurini, Brugman, Adorante. Allenatore: Roberto D’Aversa.

L’arbitro della sfida sarà Rosario Abisso, coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni e Sergio Ranghetti. Il quarto uomo sarà Davide Ghersini; al Var ci sarà Fabrizio Pasqua, mentre all’Avar Fabiano Preti.