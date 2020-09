Serie A Tim: probabili formazioni di Bologna-Parma

In occasione della seconda giornata del campionato di Serie A Tim, nel posticipo di lunedi 28 settembre alle ore 20.45 allo stadio Dall’Ara, si sfideranno il Bologna, allenato da Sinisa Mihajlović, e il Parma, allenato da Fabio Liverani.

Sia il Bologna che il Parma sono alla ricerca dei primi punti in questa stagione essendo reduci dalle sconfitte, rispettivamente contro il Milan e contro il Napoli.

I rossoblù dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-2-3-1; tra i pali Łukasz Skorupski; in difesa dovrebbero giocare Lorenzo De Silvestri sulla fascia destra e Stefano Denswil sulla fascia sinistra, mentre centrali dovrebbero giocare Takehiro Tomiyasu e Danìlo. A centrocampo dovrebbero giocare Jerdy Schouten, Gary Medel, Riccardo Orsolini, Roberto Soriano e Musa Barrow dietro all’unica punta, l’argentino Rodrigo Palacio.

Il Parma, invece, dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2; tra i pali Luigi Sepe, in difesa dovrebbero giocare Matteo Darmian sulla fascia destra e Giuseppe Pezzella sulla fascia sinistra, come centrali di difesa dovrebbero giocare invece Simone Iacoponi e Bruno Alves. A centrocampo dovrebbero giocare Hernani, l’uruguaiano Gastón Brugman e lo sloveno Jasmin Kurtić. Il tridente d’attacco dovrebbe essere composto dallo slovacco Juraj Kucka, il quale agirà alle spalle della coppia formata dalle due torri, l’italiano Roberto Inglese, rientrato da poco dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per quasi l’intera scorsa stagione, e il danese Andreas Cornelius.

Bologna-Parma, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasui, Danilo, Denswil; Schouten, Medel; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Panchina: Da Costa, Mbaye, Svanberg, Dominguez, Donsah, Poli, Vignato, Sansone, Santander, Skov Olsen.

Squalificati: Dijks. Allenatore: Sinisa Mihajlović.

Parma (4-3-1-2); Sepe; Pezzella, Bruno Alves, Iacoponi, Darmian; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Cornelius, Inglese.

Panchina: Alastra, Adorante, Balogh, Kasa, Ricci, Simonetti, Dermaku, Grassi, Dezi, Karamoh, Sprocati, Siligardi.

Indisponibili: Colombi, Gervinho, Pezzella, Gagliolo, Gazzola, Scozzarella. Allenatore: Fabio Liverani.