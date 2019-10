Serie A Tim: probabili formazioni di Atalanta-Udinese

La nona giornata del campionato di Serie A Tim vedrà domenica 27 ottobre il match tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e l’Udinese di Igor Tudor.

L’Atalanta, reduce dal pareggio show all’Olimpico di Roma contro la Lazio (3 a 3 dopo aver finito il primo tempo in vantaggio di tre reti) e dalla batosta contro il Manchester City (5 ad 1 per la squadra inglese) in Champions League, è terza in campionato a quota 17 punti, mentre l’Udinese, reduce dalla vittoria casalinga contro il Torino, è 11a in classifica avendo conquistato 10 punti nelle prime otto giornate di campionato, come il Milan di Stefano Pioli ed il Torino di Walter Mazzarri.

L’Atalanta dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-1-2; tra i pali Pierluigi Gollini, la difesa a tre dovrebbe essere composta dal brasiliano Rafael Tolói, Berat Djimsiti e Andrea Masiello; a centrocampo dovrebbero giocare Hans Hateboer, Marten de Roon, Remo Freuler e il belga Timothy Castagne. mentre Ruslan Malinovs’kyj dovrebbe giocare come trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata dal colombiano Luis Muriel e Josip Ilicic.

L’Udinese dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2; tra i pali Juan Musso, nella difesa tre dovrebbero giocare i brasiliani Rodrigo Becão e Samir ed il ceco Antonín Barák; a centrocampo dovrebbero giocare Hidde ter Avest, Rodrigo de Paul, Mato Jajalo, Rolando Mandragora e Sema; in attacco dovrebbe giocare la coppia formata da Kevin Lasagna e Stefano Okaka.

Le probabili formazioni della sfida Atalanta-Udinese:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Tolói, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Malinovs’kyjj; Muriel, Ilicic.

Panchina: Sportiello, Rossi, Kjaer, Arana, Gosens, Pasalic, Ibanez, Gomez, Barrow. Allenatore: Gianpiero Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, Barák, Samir; ter Avest, de Paul, Jajalo, Mandragora, Ken Sema; Lasagna, Okaka.

Panchina: Nicolas, Perisan, Sierralta, De Maio, Nuytinck, Opoku, Walace, Barak, Kubala, Pussetto, Fofana, Nestorovski, Teodorczyk. Allenatore: Igor Tudor.