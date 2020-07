Nella giornata di domenica 12 luglio, andrà in scena il match che vedrà come protagonisti da una parte il Napoli e dall’altra il Milan. Una partita valida per la corsa al sesto posto in classifica. Ad oggi, gli uomini di Gattuso occupano proprio il sesto posto, insieme con la Roma a 51 punti, mentre il Milan si trova ad appena due punti sotto.

Il Napoli, dopo la sosta a causa del Coronavirus, ha collezionato quattro vittorie ed una sconfitta contro l’Atalanta, mentre il Milan sta vivendo il suo miglior momento, reduce da due importanti vittorie contro le prime due squadre del campionato. Ad oggi, il Milan ha collezionato 12 punti nelle ultime 5 gare di campionato.

Il match tra Napoli e Milan inizierà alle 21:45, domenica 12 luglio allo Stadio San Paolo di Napoli. La partita sarà trasmessa su Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport, oppure in streaming su Sky Go.

Le tattiche di gioco

In casa del Napoli, mister Gattuso conferma il 4-3-3, con Ospina tra i pali, mentre la difesa a quattro sarà formata da Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, con Maksimovic e Koulibaly come coppia centrale, con quest’ultimo che rientra dopo la squalifica che gli ha fatto saltare la partita contro il Genoa. A centrocampo, la regia è nelle mani di Diego Demme, con Fabian Ruiz a destra e Zielinski a sinistra. In attacco, il tridente dei partenopei sarà formato da Mertens al centro, supportato da Callejon a destra ed Insigne a sinistra.

In casa del Milan, mister Pioli conferma la stessa squadra vista contro la Juventus, fatta eccezione per Calhanoglu che partirà titolare al posto di Lucas Paquetà. Il giocatore turco giocherà come trequartista insieme a Saelemaekers e Rebic che agiranno alle spalle dell’unica punta Zlatan Ibrahimovic. A centrocampo confermata la coppia formata da Kessié e Bennacer, e piena fiducia anche alla linea difensiva vista contro al Juventus, formata da Theo Hernandez a sinistra, Conti a destra, con Kjaer e Romagnoli come centrali.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli-Milan che si sfideranno domenica allo Stadio San Paolo:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Allenatore: Rino Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Allenatore: Stefano Pioli.