Serie A Tim, Milan-Udinese: probabili formazioni, orario e diretta tv

Primo anticipo della 30° giornata del campionato di Serie A, che vede il Milan di Gennaro Gattuso ospitare – allo Stadio San Siro – l’Udinese allenata da Igor Tudor. Il match inizierà alle 19:00 di martedì 2 aprile 2019 e sarà possibile seguire la diretta della partita sui canali Sky e sui canali Sky Sport Serie A o in streaming su Sky Go.

Il Milan arriva allo Stadio San Siro non al ha massimo della forma visto che è reduce da due sconfitte consecutive, la prima avvenuta contro l’Inter nel derby della Madonnina e la seconda, pochi giorni fa, contro la Sampdoria. Per ora i rossoneri sono ancora al quarto posto, con 51 punti frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, mentre i fiuliani occupano il 16° posto con 28 punti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte e lottano per rimanere in Serie A.

Le tattiche di gioco delle due squadre

In casa Milan, dopo un periodo dove i giocatori infortunati erano di più di quelli disponibili, ora finalmente la rosa è al completo, eccetto Bonaventura ancora out e che probabilmente rimarrà fuori fino alla fine del campionato. L’unico dubbio che affligge Gattuso è decidere se continuare con il modulo 4-3-3, fino ad ora utilizzato, ma poco convincente, oppure cambiare il modulo del tutto. Rispetto al match contro la Sampdoria, potrebbero scendere in campo dal 1° minuto sia Kessiè che Paquetà, mentre per Biglia e Castillejo ancora panchina. Nella difesa a quattro potrebbe trovare posto Conti mentre Calhanoglu potrebbe tornare ad occupare il suo solito posto nell’attacco rossonero. L’alternativa al solito 4-3-3 potrebbe essere 3-4-1-2, con Cutrone e Piatek insieme dal 1° minuto e Paquetà sulla trequarti.

In casa dell‘Udinese, Igor Tudor potrebbe confermare il modulo 4-3-3. utilizzato nella vittoria contro il Genoa, Ma la rosa a sua disposizione non è al completo, visto che Nuytinck in difesa, Barak e D’Alessandro a centrocampo sono indisponibili, ma torna in squadra Teodorczyck. Salteranno il match contro il Milan, anche Stryger – Larsen e Sandro per squalifica. A sostituire i due squalificati ci saranno in difesa Ter Avest ed a centrocampo Behrami. In attacco Lasagna preferito a Okaka con Pussetto e De Paul sugli esterni alti.

Per questo match si sfideranno, da un lato Krzysztof Piatek, il miglior attaccante della rosa rossonera, che dal suo arrivo ad oggi ha segnato 6 goal in 9 partite giocate, le stesse reti realizzate da Gonzalo Higuain nella prima parte della stagione. Mentre, dall’altro, l’attaccante più prolifico è Rodrigo De Paul, che ha segnato 7 reti in 27 partite.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Milan-Udinese che si sfideranno allo Stadio San Siro:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.

UDINESE (4-3-3): Musso; Ter Avest, Troost-Ekong, De Maio, Zeegelar; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Okaka, De Paul.