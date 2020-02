Serie A Tim: Milan-Torino, probabili formazioni, orario e diretta tv

Sarà un posticipo interessante quello che chiuderà la 24a giornata di campionato di Serie A Tim, che vedrà il Milan di Stefano Pioli ospitare il Torino di Moreno Longo, stasera alle 20:45, presso lo Stadio San Siro di Milano. La partita sarà trasmessa sulle reti Sky oppure in streaming su Sky Go.

Entrambe le squadre arrivano da due sconfitte in campionato: il Milan, infatti, è reduce da una dolorosa sconfitta rimediata nel Derby della Madonnina, nella scorsa giornata di campionato che, però, non ha impedito ai rossoneri di tenere testa alla Juventus, in Coppa Italia. Il Torino, nonostante il cambio in panchina, non è riuscito a salvarsi dalla sconfitta contro la Sampdoria, che è riuscita a ribaltare il risultato.

Milan-Torino, le tattiche di gioco

Nonostante la sconfitta bruciante contro l’Inter nel Derby della Madonnina, la squadra di Stefano Pioli ha dato segni di un importante cambiamento di rotta rispetto all’inizio di campionato, dove i rossoneri erano completamente assenti. Infatti, l’arrivo di Ibrahimovic e la rinascita di Rebic hanno cambiato il volto della squadra.

Per il match contro il Torino, mister Pioli conferma gli stessi undici che hanno giocato contro la Juventus nella gara di Coppa Italia; infatti, Calabria prenderà di nuovo il posto dello squalificato Conti, mentre Kjaer, preferito a Musacchio, farà ancora coppia con Romagnoli al centro della difesa; Calhanoglu agirà alle spalle di Ibrahimovic, che sarà l’unica punta.

In casa del Torino, mister Longo dovrà fare a meno dello squalificato Izzo, che lascerà il posto a Bremer; quest’ultimo era riuscito a fare due gol alla squadra rossonera nella gara di Coppa Italia che poi, però, non sono bastati ai granata per passare il turno. Il Torino si presenta a Milano con il 3-4-3, con Ansaldi preferito a Ola Aina, mentre il reparto offensivo sarà lo stesso visto contro la Sampdoria nella precedente partita di campionato.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Milan-Torino che si sfideranno allo Stadio San Siro di Milano:

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. Allenatore: Moreno Longo.