Serie A Tim, Milan-Frosinone: probabili formazioni, orario e diretta tv

Si torna in campo, per la penultima giornata di questo campionato di Serie A Tim 2018-2019. Il Milan, per la 37° giornata di campionato, ospita il Frosinone allo Stadio San Siro, domenica 19 maggio. La partita si giocherà alle 18:00 di domenica 19 maggio e sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky o in streaming su Sky Go. Come nella precedente partita vinta dai rossoneri contro la Fiorentina, anche questa volta dovranno portare a casa la vittoria per sperare nella qualificazione alla prossima Champions League.

Per il momento, i rossoneri sono al quinto posto, a -3 dall’Atalanta, che rappresenta il principale avversario nella corsa alla qualificazione in Europa. Per la squadra allenata da Gattuso, è molto importante vincere le ultime due partite del campionato e sperare in un passo falso degli avversari per il sorpasso; infatti, l’Atalanta giocherà in casa della Juventus mentre l’Inter sarà impegnato in casa del Napoli.

La partita contro il Frosinone, non è del tutto impossibile, visto che gli avversari sono già retrocessi e in profonda crisi, come si è visto anche nella precedente partita contro l’Udinese. Però, i rossoneri, non devono sottovalutare gli avversari e cercare di fare del loro meglio per portare a casa i 3 punti messi in palio in questa partita.

Le tattiche di gioco

In casa del Milan, mister Gattuso ha le idee chiare su chi schierare nel match contro il Frosinone. L’idea è di confermare gli 11 che hanno vinto contro la Fiorentina, con Calhanoglu a centrocampo, mentre Borini sarà di nuovo l’esterno sinistro in attacco insieme a Piatek e Suso. Paquetà salterà anche questa partita per la squalifica rimediata contro il Bologna. In difesa, confermato a destra, di nuovo, Abate.

In casa del Frosinone, mister Baroni, recupera Sportiello dalla squalifica che sarà pronto a difendere la porta dall’attacco rossonero, mentre saranno assenti per squalifica sia Chibsah, Gori e Salamon. Il Frosinone potrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2, confermando quasi tutti gli 11 giocatori che hanno perso nella scorsa partita contro l’Udinese.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Milan – Frosinone che scenderanno in campo allo Stadio San Siro di Milano:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano; Ciofani, Pinamonti.