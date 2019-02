Serie A Tim, Milan-Cagliari: probabili formazioni, orario e diretta tv

Dopo il big match contro la Roma, sofferto negli ultimi minuti, il Milan è riuscito, comunque, nell’impresa di difendere il quarto posto, in solitaria, valido per l’accesso in Champions League. Questo è l’obiettivo della nuova dirigenza rossonera per questo campionato 2018-2019. Per continuare la difesa del quarto posto, il Milan deve assolutamente battere il Cagliari allenato da Maran, nella 23 ° giornata di campionato. Il calcio d’inizio sarà stasera alle 20:30 allo stadio San Siro di Milano e la partita sarà trasmessa sulle reti Sky o in streaming su Sky Go.

Il Cagliari che si presenta a San Siro per giocare contro il Milan, ha qualche problema soprattutto per quanto riguarda l’attacco, visto che deve fare a meno sia di Birsa che di Thereau infortunati quindi Barella avanza sulla trequarti e la coppia d’attacco sarà formata da Pavoletti e Joao Pedro. Mentre per mister Gattuso, non ci sono dubbi per quanto riguarda l’attacco, dal 1° minuto Piatek a guidare la squadra con Suso e Calhanoglu come assistenti all’attaccante polacco.

Le tattiche di gioco

Nessun cambiamento nelle file del Milan per mister Gattuso. Lo schema di gioco rimane sempre quello, utilizzato fin ad ora, 4-3-3, con Donnarumma a difesa della porta rossonera davanti a lui la difesa a quattro formata da Romagnoli e Musacchio, come centrali mentre Calabria e Rodriguez come esterni. A centrocampo, confermato Paquetà insieme a Kessiè e Bakayoko. Dall’infermeria, buone notizie, potrebbe tornare disponibile per le prossime gare Biglia. In attacco, agiranno sulle ali, Suso e Calhanoglu con Piatek che guiderà l’attacco rossonero. Il neo acquisto rossonero ha già segnato tre gol nelle ultime due partite e di sicuro non ha nessuna intenzione di fermarsi qui.

Come già accennato in precedenza, in casa del Cagliari per mister Maran ci sono problemi per quanto riguarda l’attacco da schierare contro i rossoneri. In infermeria, oltre all’infortunato Cerri, in questa settimana si sono aggiunti anche Birsa con una doppia frattura al braccio e Thereau con un problema muscolare alla coscia destra. Quindi l’unica soluzione per i sardi è quella di schierare in attacco Pavoletti con Joao Pedro e Barella avanzato sulla trequarti. Il centrocampo a tre sarà formato da Faragò, Cigarini e Padoin mentre la difesa a quattro sarà formata da Ceppitelli e Pisacane come centrali e Srna e Pellegrini come esterni.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Milan-Cagliari che scenderanno in campo a San Siro stasera:

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.