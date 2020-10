Serie A Tim: le probabili formazioni di Udinese-Roma

In occasione della terza giornata del campionato di Serie A Tim si sfideranno l’Udinese, allenata da Luca Gotti, e la Roma, allenata da Paulo Fonseca. La sfida si terrà allo stadio Friuli di Udine sabato 3 ottobre alle ore 20.45.

La squadra bianconera, reduce dalla sconfitta contro lo Spezia nel recupero della prima giornata, è attualmente diciassettesima in classifica a quota 0 punti, mentre la Roma, reduce dal pareggio contro la Juventus, è attualmente quindicesima in classifica avendo conquistato un solo punto nelle prime due gare del campionato.

L’Udinese dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2: tra i pali dovrebbe giocare l’argentino Juan Musso; la difesa a 3 dovrebbe essere composta dai brasiliani Rodrigo Becão e Samir e dal francese Sebastien De Maio. A centrocampo invece dovrebbero giocare l’olandese Hidde ter Avest, l’argentino Rodrigo de Paul, Fernando Forestieri, Mamadou Coulibaly e Thomas Ouwejan. In attacco spazio alla coppia formata dal macedone Ilija Nestorovski e l’azzurro Kevin Lasagna.

La squadra giallorossa invece dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1; tra i pali giocherà Antonio Mirante; nella difesa a 3 dovrebbero giocare l’azzurro Gianluca Mancini, Roger Ibañez e Marash Kumbulla. A centrocampo dovrebbero giocare Davide Santon, Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola. In attacco spazio a Henrikh Mkhitaryan e Pedro dietro ad Edin Dzeko come unica punta.

Udinese-Roma, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, De Maio, Samir; ter Avest, de Paul, Forestieri, Coulibaly, Ouwejan; Nestorovski, Lasagna.

Panchina: Nicolas, Gasparini, Prodl, Arslan, Battistella, Micin, Zeegelaar, Palumbo, Okaka, Matos.

Indisponibili: Mandragora, Jajalo, Stryger Larsen, Walace, Nuytinck.

Allenatore: Luca Gotti.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

Panchina: Pau Lopez, Bruno Peres, Calafiori, Diawara, Karsdorp, Villar, Cristante, Perez, Antonucci, Kluivert.

Indisponibili: Pastore, Perotti, Zaniolo.

Allenatore: Paulo Fonseca.