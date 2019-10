Serie A Tim: le probabili formazioni di SPAL-Parma

Sabato 5 ottobre alle ore 15 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara inizia la settima giornata del campionato di Serie A Tim con la sfida tutta romagnola tra la SPAL, allenata da Leonardo Semplici, e il Parma, allenato da Roberto D’Aversa.

I padroni di casa della SPAL, reduci dalla sconfiita per 2 a 0 contro la Juventus di Maurizio Sarri, si presentano alla sfida con la necessità di fare risultato; la squadra di Leonardo Semplici ha infatti conquistato solo 3 punti che la posizionano all’ultimo posto in classifica condiviso con la Sampdora di Eusebio Di Francesco, mentre il Parma, anche grazie alla vittoria contro il Torino di Walter Mazzarri nell’ultima giornata, è a quota 9 punti in classifica.

Leonardo Semplici si ritrova privo di Federico Di Francesco, che ha segnato tre gol in questo inizio campionato, di Mattia Valoti, di Marco D’Alessandro e di Mohamed Fares, ma ritrova Jasmin Kurtic a centrocampo. In difesa Nenad Tomović sembra essere favorito su Felipe, mentre in attacco Andrea Petagna potrebbe essere affiancato da Alberto Paloschi.

L’allenatore del Parma, Roberto D’aversa invece si presenta alla sfida di sabato pomeriggio senza Matteo Darmian e Vincent Laurini, ma recupera in extremis Alberto Grassi. Il centrocampo dobrebbe essere composto da Juraj Kucka, Hernani e Antonino Barillà. In attacco dovrebbe esserci il tridente composto da Dejan Kulusevski, Gervinho e Roberto Inglese, che dovrebbe tornare titolare al posto di Andreas Cornelius.

SPAL-Parma, le probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Paloschi.

In panchina: Thiam, Letica, Igor, Felipe, Valdifiori, Cannistrà, Strefezza, Jankovic,Tunjov, Moncini, Floccari.

Allenatore: Leonardo Semplici.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

In panchina: Alastra, Colombi, Dermaku, Brugman, Grassi, Scozzarella, Cornelius, Karamoh, Sprocati.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

Arbitro della sfida sarà Marco Guida.