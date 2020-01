Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - Credo che tra le due squadre quella favorita per la conquista dei 3 punti sia quella torinese. Non va sottovaluto il Sassuolo che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà tutti. Credo che comunque sarà una sfida equilibrata che potrebbe risolversi grazie ad un episodio specifico, o ad una giocata dei singoli.