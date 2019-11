Serie A TIM: le probabili formazioni di Sampdoria-Atalanta

La partita tra Sampdoria e Atalanta, valevole per la dodicesima giornata di Serie A, si giocherà domenica 10 novembre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi (Genova). Ad arbitrare la partita sarà Massimiliano Irrati, coadiuvato dagli assistenti Pasquale De Meo ed Emmanuele Prenna. Nel ruolo di quarto uomo sarà Ivano Pezzuto, al controllo VAR ci saranno invece Aleandro Di Paolo e Alberto Tegoni.

Il match è visibile in diretta tv su Sky o sulla piattaforma di streaming online Sky Go.

I precedenti tra le due squadre sono nettamente a favore della Sampdoria: 46 vittorie, 36 pareggi e 26 sconfitte. In questo campionato però le squadre stanno affrontando due momenti diversi: la squadra allenata da Claudio Ranieri si trova terzultima con soli otto punti in classifica, mentre l’Atalanta è quinta con 21 punti, a meno otto dalla Juventus capolista.

I blucerchiati sono però reduci dalla vittoria in casa della SPAL ed hanno necessità di conquistare i 3 punti come rivela l’allenatore Claudio Ranieri: “A Ferrara sono stati tre punti importanti per la classifica e per il morale. I ragazzi stanno recuperando fiducia in loro stessi. Dobbiamo però dimenticarci tutto, perché arriva l’Atalanta, squadra che sta facendo cose meravigliose. Sono curioso di vedere come reagiremo”.

L’Atalanta ha perso l’ultima giornata di campionato (0-2 contro il Cagliari) ma è reduce dal positivo pareggio contro il Manchester City di Guardiola in Champions. La squadra vorrà sicuramente guadagnare punti importanti per ritornare in zona Champions League.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni della sfida Sampdoria-Atalanta:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Rigoni, Ekdal, Vieira, Bertolacci; Bonazzoli, Quagliarella.

Indisponibili: Seculin (10 giorni); nessun giocatore squalificato.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Pasalic, de Roon, Gosens; Gomez; Muriel, Malinovskyi.

Indisponibili: Zapata (3 giorni). Squalificati: Ilicic (2 giornate).