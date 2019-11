Serie A TIM: le probabili formazioni di Milan-Napoli

La partita tra Milan e Napoli, valevole per la tredicesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 23 novembre alle ore 18:00 allo stadio San Siro di Milano. Ad arbitrare il big match della tredicesima giornata ci sarà Daniele Orsato, coadiuvato da Massimiliano Irrati al controllo VAR.

La partita sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Serie A o in streaming per gli abbonamenti alle piattoforme online di Sky Go e Now TV.

Il Napoli è la squadra più sfidata da Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan in seguito all’esonero di Gianpaolo, dopo il Torino. Contro il Napoli l’allenatore rossonero ha finora raggiunto i seguenti risultati: 9 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. L’ultima vittoria di Pioli contro il Napoli risale al 29 aprile 2018 (Fiorentina 3: Napoli 0).

L’ultimo precedente in Serie A tra Milan e Napoli risale invece al 0 – 0 a San Siro il 26 gennaio scorso.

Entrambe le squadre si trovano in momento negativo: il Napoli di Carlo Ancelotti non vince da ben 5 partite, si trova a vivere una vera e propria crisi interna ed attualmente è settimo in classifica con 19 punti. Il Milan di Stefano Pioli è reduce da due sconfitte e si trova nella zona bassa della classifica: 13 punti, a meno 4 dalla retrocessione. Per entrambe le squadre, dunque, una vittoria risulta fondamentale e necessaria.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni della sfida Milan-Napoli:

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Rebic.

Squalificati: Calhanoglu, Bennacer (1 giornata). Indisponibili: Musacchio (da valutare), Castillejo (30 giorni). Diffidati: nessuno.

Allenatore: Stefano Pioli.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Malcuit (6 mesi), Milik (da valutare). Diffidati: nessuno.

Allenatore: Carlo Ancelotti.