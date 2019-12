Serie A Tim: le probabili formazioni di Cagliari-Lazio.

Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - Credo che tra le due formazioni la favorita per la conquista dei 3 punti sia quella biancoceleste. La squadra allenata da Simone Inzaghi infatti risulta essere leggermente superiore a quella rossoblù. Entrambe le squadre sono in un ottimo momento e per questo si preannuncia una gara avvincente e che potrebbe essere risolta da un episodio.