Serie A TIM: le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

La partita tra Atalanta e Juventus, valevole per la tredicesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 23 novembre alle ore 15:00 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo. Ad arbitrare la partita ci sarà l’universalmente considerato miglior arbitro italiano in attività: Gianluca Rocchi.

Il match sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Serie A o in streaming per gli abbonati alle piattaforme online Sky Go e Now TV.

I precedenti sono a favore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini: nelle ultime tre stagioni di Campionato, infatti, i bianconeri non sono andati oltre il pareggio per 2-2 contro l’Atalanta. L’ultima vittoria della Juventus contro la Dea risale infatti al lontano 6 marzo 2016: 0-2 (goal di Barzagli e Lemina).

Sicuramente questo è uno dei big match della tredicesima giornata di campionato: la Juventus vuole vincere per mantenere il primato in classifica, l’Atalanta si trova invece al quinto posto a meno 10 punti dalla vetta; una vittoria accorcerebbe sicuramente le distanze e riporterebbe la squadra del Papu Gomez in piena zona Champions (dopo la sconfitta del 3 novembre contro il Cagliari ed il pareggio il 10 novembre contro la Sampdoria).

L’Atalanta deve fare a meno di alcuni suoi giocatori fondamentali: Ilicic e Malinovskyi sono squalificati, mentre Zapata ancora non si è ripreso del tutto dall’infortunio (ma è comunque presente in panchina). Juventus con alcuni giocatori tornati acciaccati dopo la sosta dedicata alle nazionali, soprattutto Alex Sandro e Pjanic.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni della sfida Atalanta-Juventus:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Barrow.

Squalificati: Ilicic , Malinovskyi (1 giornata). Indisponibili: Muriel (da valutare). Diffidati: Toloi.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Chiellini (4 mesi), Alex Sandro (da valutare). Diffidati: Bentancur.

Allenatore: Maurizio Sarri.