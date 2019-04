Serie A Tim, Juventus-Milan: probabili formazioni, orario e diretta tv

Siamo arrivati alla 31a giornata di campionato di Serie A Tim, che vede il Milan, allenato da Gennaro Gattuso, impegnato nella diffcile trasferta all’Allianz Stadium, contro la Juventus. Le due squadre scenderanno in campo sabato 6 aprile alle 18:00 e sarà possibile seguire la diretta del match su Sky Sport Serie A HD.

I rossoneri arrivano all’Allianz Stadium, con due sconfitte alle spalle, la prima contro l’Inter e la seconda contro la Sampdoria, che hanno complicato non poco il loro cammino verso la qualificazione in Champions League. Il pareggio contro l’Udinese non è servito a molto ma, nonostante tutto, sono ancora al quarto posto; è indispensabile portare a casa qualche punto contro la Juventus, però, anche se la capolista di sicuro non si lascerà sfuggire l’occasione di vincere anche questa partita.

Le tattiche di gioco

In casa della Juventus, mister Allegri riesce a recuperare Mandzukic per il match contro il Milan per schierarlo al centro dell’attacco bianconero. Il difensore Chiellini potrebbe saltare il match contro i rossoneri in vista della prossima partita in Champions League contro l’Ajax, al suo posto potrebbe entrare Rugani. Sulle corsie esterne Cancelo e Alex Sandro, in prova in vista della sfida di Champsions League. L’unico dubbio per il ct bianconero riguarda il centrocampo, dato che è in atto un ballottaggio tra Can e Bentancur.

In casa Milan, per mister Gattuso ci sono molti problemi per quanto riguarda la formazione da schierare contro la Juventus. Dopo il match contro l’Udinese, la squadra rossonera è uscita un po’ malconcia da San Siro, infatti, sia Donnarumma che Paquetà salteranno la gara con la Juventus e anche Suso potrebbe essere fuori rosa per problemi fisici. Il modulo provato contro i friulani viene abbandonato, tornando al vecchio con unica punta in attacco, mentre a centrocampo ritorna Kessié e Biglia di nuovo titolare.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus-Milan che scenderanno in campo all’Allianz Stadium:

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic, Dybala.

Milan (4-3-3): Reina, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessié, Biglia, Bakayoko, Castillejo, Piatek, Calhanoglu.