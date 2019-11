Serie A Tim, Juventus-Milan: probabili formazioni, orario e diretta tv

Il posticipo della dodicesima giornata di campionato di Serie A Tim, ha come protagoniste due squadre che hanno alle spalle un glorioso passato. Stiamo parlando di Juventus e Milan, due squadre che hanno regalato ai loro tifosi grandi soddisfazioni e domenica 10 novembre, si sfideranno all’Allianz Stadium di Torino alle 20:45. Sarà possibile seguire la diretta della partita su Sky Sport oppure in streaming su Sky Go.

Le due squadre hanno un obiettivo in comune: la vittoria. Entrambe sognano di portare a casa un buon risultato, ovviamente con motivazioni diverse. Se da un lato la Juventus, vorrebbe vincere il match per rimanere alla guida della classica, dall’altra il Milan, è alla ricerca della vittoria per uscire dal momento veramente brutto che sta vivendo, dall’inizio di campionato ad oggi.

Juve-Milan, le tattiche di gioco

La Juventus arriva all’Allianz Stadium, con alle spalle la vittoria contro la Lokomotiv Mosca in Champions League, che gli ha regalato il passaggio agli ottavi di finale della competizione europea. Se da un lato, in casa bianconera si gioisce per la vittoria, dall’altra l’allenatore Sarri ha qualche dubbio in merito alla formazione da schierare in campo contro il Milan, visto che alcuni elementi della rosa hanno risentito del match in Champions League. I dubbi di Sarri riguardano il difensore de Light che è alle prese con una distorsione e Ronaldo, che è uscito prima della fine del match contro la Lokomotiv Mosca, per un affaticamento. Entrambi, però, potrebbero recuperare per il match contro il Milan.

Nonostante questi dubbi da risolvere in vista del match contro il Milan, mister Sarri ha anche delle certezze, come Szczesny a difendere la porta bianconera dai possibili attacchi da parte dei rossoneri. Davanti lui, la linea difensiva bianconera sarà così formata: a destra Cuadrado e a sinistra Alex Sandro, mentre al centro Bonucci e de Light. Il centrocampo bianconero sarà formato da Pjanic, nel ruolo di regista, affiancato da Matuidi e Bentancur. Ramsey giocherà come trequartista, mentre in attacco, solito ballottaggio tra Dybala e Higuain per giocare insieme a Ronaldo.

In casa Milan, nonostante il cambio di allenatore, le cose non sono migliorate di molto. Nel match contro la Lazio, i rossoneri avevano dimostrato che qualcosa era cambiato, giocando un buon primo tempo per poi spegnersi definitivamente e tornare nell’oblio, nel secondo tempo e perdere, di conseguenza, il match contro la Lazio.

Mister Pioli, per il match contro la Juventus, deve far fronte a due infortuni: uno riguarda Castillejo, che è uscito durante il match contro la Lazio, per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e non potrà giocare contro i bianconeri, e l’altro riguarda Musacchio ancora out per infortunio, quindi ci saranno dei cambiamenti negli undici che hanno giocato nella precedente partita.

Tra i pali il confermatissimo Donnarumma, davanti a lui a fermare i possibili attacchi bianconeri, ci saranno a destra Calabria e a sinistra Hernandez, mentre i centrali saranno Romagnoli e Duarte, che avrà una seconda chance di far vedere le due doti calcistiche, visto l’infortunio di Musacchio. A centrocampo, ci sono dei ballottaggi in atto per una maglia da titolare, il primo riguarda il ruolo di regista, con Bennarcer in vantaggio rispetto a Biglia e l’latro riguarda Kessiè che potrebbe prendersi la maglia da titolare al posto di Krunic. L’unica certezza è Paquetà, che scenderà in campo nello stesso ruolo del match contro la Lazio. In attacco, torna titolare Suso insieme a Calhanoglu, con Piatek, come centravanti.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus-Milan che scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.