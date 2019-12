Quelli di Genoa e Sampdoria non sono stati avvii di campionato semplici, attualmente entrambe le squadre si trovano nella zona bassa della classifica; conquistare punti in occasione della prossima partita, ove le due squadre si scontreranno, potrebbe rappresentare una doppia svolta.

Il Genoa arriva al derby sottotono, reduce da un pareggio (2-2) subìto in rimonta a Lecce, non vince una partita dal 26 ottobre scorso, (3-1 contro il Brescia), primo ed unico successo con il tecnico Thiago Motta; si sono susseguite poi sei sfide senza risultato pieno, tre pareggi e tre sconfitte. Out Agudelo e Pandev per squalifica, Motta prova con il recupero degli infortunati Saponara e Lerager, mentre Favilli cerca spazio in attacco.

La Sampdoria, osservando la classifica, si trova soltanto ad un punto di vantaggio sui cugini genoani. Anche per la Doria vincere non sembra facile, ha perso in casa l’ultimo scontro con il Parma (0-1, goal vittoria di Kucka), e nella sfida precedente contro il Cagliari ha perso in rimonta in territorio sardo (4-3). L’attacco della Samp sembra essersi sbloccato definitivamente, mentre la difesa deve ancora acquisire solidarietà e dare garanzie.

Un derby che nasconde mille insidie e che il tecnico genoano dovrà leggere bene, senza sbilanciare troppo la squadra contro un allenatore – Ranieri – che fa dell’equilibrio la sua arma migliore.

Motta è già a rischio esonero, il derby sarà probabilmente decisivo, poichè la permanenza dell’allenatore alla guida del Grifone comincia ad essere messa in dubbio dalla dirigenza.

Genova è pronta ad infiammarsi per il derby della Lanterna, Marassi carico per dare spettacolo fra colori, cori e coreografie.

Genoa-Sampdoria, probabili formazioni:

Di seguito i probabili schieramenti di Genoa e Sampdoria per il derby in programma allo stadio Luigi Ferraris:

GENOA (4-4-2): Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi, Criscito; Cassata, Shone, Sturaro, Leragher; Pinamonti, Favilli.

Allenatore: Thiago Motta.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro dell’incontro sarà Daniele Doveri; a coadiuvarlo gli assistenti Passeri e Carbone, quarto uomo Valeri; al VAR Orsato assistito da Mondin.