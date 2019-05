Serie A Tim, Fiorentina-Milan: probabili formazioni, orario e diretta tv

Siamo ormai giunti alle ultime battute finali del campionato di Serie A Tim 2018-2019. Per la 36° giornata si troveranno di fronte la Fiorentina, da un lato e il Milan dall’altro, con entrambe degli obiettivi da raggiungere. La Fiorentina non sta vivendo un buon momento e non è ancora del tutto salva quindi ha bisogno di punti per evitare brutte sorprese a fine campionato. Il Milan, dal canto suo, dopo la vittoria contro il Bologna, deve vincere anche contro i Viola, per lottare per la Champions League, visto che la concorrenza è ancora tanta.

Le due squadre si sono incontrate 170 volte, di cui 49 vittorie per la Fiorentina, 47 pareggi e 74 vittorie rossonere. Le gare disputate allo Stadio Franchi di Firenze, per ora sono a favore dei padroni di casa, visto che hanno ottenuto 35 successi contro i 25 dei rossoneri. Nell’ultima partita giocata a Firenze, della scorsa stagione, il risultato finale è stato di 1 a 1, con i gol di Simeone e Calhanoglu.

Il match tra la Fiorentina e il Milan si giocherà sabato 11 maggio alle ore 20:30, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà possibile seguire la diretta della partita esclusivamente sulla piattaforma di Dazn.

La situazione delle due squadre

La situazione in casa della Fiorentina, con l’arrivo di Montella non è cambiata molto rispetto a prima. Infatti, ad oggi, ha collezionato un pareggio e 3 sconfitte, a tutto ciò si aggiunge anche l’uscita dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta. L’ultima sconfitta risale al derby toscano contro l’Empoli. Per ora i Viola sono a +8 dalla zona retrocessione ma serve un punto per conquistare del tutto la salvezza matematica.

Nemmeno in casa del Milan, la situazione è delle migliori. I rossoneri sono usciti dalla Coppa Italia, per mano della Lazio in semifinale e poi si è aggiunto la bruttissima sconfitta rimediata contro il Torino che ha complicato la corsa per un posto in Champions League. I guai però in casa del Milan, non riguardano solo le varie sconfitte, il clima all’interno dello spogliatoio è molto teso, infatti, dopo la lite tra Biglia e Kessiè e il battibecco con Acerbi, si è aggiunta anche la lite tra Bakayoko e Gattuso, nell’ultima partita contro il Bologna. La situazione appare risolta ma il nervosismo e la tensione sono ancora alti e la Champions League si trova solamente a 3 punti.

Le tattiche di gioco

In casa della Fiorentina, mister Montella dovrà fare a meno di Veretout, squalificato per due giornate dal giudice sportivo, oltre agli infortunati Pezzella e Pjaca. In difesa ci sarà Ceccherini mentre a centrocampo sarà schierato Gerson. Nel tridente d’attacco insieme a Muriel e a uno tra Mirallas o Simeone, ci sarà Chiesa, che torna disponibile per il match contro i rossoneri.

In casa del Milan, mister Gattuso, dovrà fare i conti con diversi assenti. Oltre agli infortunati: Conti, Caldara, Calabria, Biglia, Bonaventura e Strinic, si aggiunge lo squalificato Paquetà, salvo ricorsi dell’ultimo minuto, il centrocampista avrebbe finito la sua stagione. In difesa, come terzino destro, Abate mentre Josè Mauri sarà schierato a centrocampo, come è successo contro il Bologna. Potrebbe, invece, rimanere fuori, Bakayoko, dopo quello che è successo tra lui e Gattuso, nella precedente partita. Il tridente d’attacco, invece, sarà composto: da Suso, tornato al gol dopo tantissimo tempo, che affiancherà Piatek, a secco di gol da diverse partite ed infine Borini, anche lui ha segno contro il Bologna.

Ecco nel dettaglio le due probabili formazioni di Fiorentina – Milan che scenderanno in campo allo Stadio Artemio Franchi:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Gerson; Chiesa, Muriel, Mirallas.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romangoli, Rodriguez; Kessié, Mauri, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.