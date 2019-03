Domenica 17 marzo, alle ore 20.30, si vola a San Siro per assistere al derby di Milano tra Milan e Inter. Si tratta di un evento imperdibile e che mette in palio il terzo posto nella classifica di Serie A. Attualmente, le due compagini si trovano separate da un solo punto, ma in seguito alla sfida di domenica, le cose potrebbero cambiare.

I nerazzurri stanno attraversando un periodo nero, non solo hanno perso punti importanti durante le recenti giornate di campionato ma sono persino usciti dall’Europa League. I rossoneri, invece, sembrano tornati alla ribalta. Chi vincerà?

Milan-Inter, dove seguire la partita in tv e streaming

Chi non potrà assistere dal vivo al derby di Milano potrà comunque seguirlo da casa. La partita non sarà trasmessa su Dazn ma esclusivamente su Sky attraverso i canali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

I clienti che possiedono l’abbonamento a tale piattaforma potranno sfruttare anche lo streaming online offerto da SkyGo. Lo streaming di Milan-Inter è visibile anche su NowTv.

Derby di Milano: probabili formazioni

Per quanto riguardano le probabili formazioni Milan-Inter, c’è da evidenziare che i nerazzurri presentano alcuni giocatori indisponibili. Attraverso il portale Fantagazzetta, si evince che non sarà presente Vrsaljko mentre, restano incerte le presenze di Nainggolan, Miranda e Brozovic. Quasi certamente non giocherà neanche l’ormai ex capitano Mauro Icardi. In attacco dovrebbe esserci Lautaro Martinez.

Dunque, il modulo con cui i nerazzurri dovrebbero giocare domenica sera potrebbe essere il consueto 4-2-3-1. Spazio a Handanovic in porta, seguito dai difensori D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Asamoah. Vecino e Brozovic giostreranno in coppia alle spalle dei centrocampisti Politano, Joao Mario e Ivan Perisic.

Il Milan, invece, ha tutti gli elementi a disposizione per mister Gattuso (fatta eccezione per Bonaventura). I rossoneri dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3 con in attacco il tridente offensivo Suso, Piatek e Calhanoglu. A centrocampo agiranno Kessie, Bakayoko e Paquetà mentre in difesa, davanti al portiere Donnarumma, dovrebbero esserci Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez.