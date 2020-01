Serie A Tim: Brescia-Milan, probabili formazioni, orario e diretta tv

L’anticipo della 21a giornata di campionato avrà luogo allo Stadio Rigamonti di Brescia, che vedrà come protagonisti il Brescia ed il Milan, che scenderanno in campo stasera 24 gennaio alle 20:45. Sarà possibile seguire la diretta del match su Sky Sport Serie A o su Sky Sport, oppure in streaming su SkyGo o NowTv.

La seconda giornata del campionato di Serie A Tim, dunque, si apre con un match dal sapore lombardo: i rossoneri sono reduci da due vittorie consecutive, una in Coppa Italia e l’altra sudata fino all’ultimo secondo, contro l’Udinese, nella precedente giornata di campionato.

In casa del Brescia le cose sono un po’ diverse, dato che sono reduci da due sconfitte consecutive e dal pareggio contro il Cagliari, dunque con 1 punto raccolto nelle ultime 3 partite.

Le ultime news, relative alla formazione di Pioli, riguardano da vicino il giovane giocatore brasiliano, Paquetà che, a quanto pare, ha chiesto di non essere convocato per il match contro il Brescia. Nonostante questa situazione creatasi con il brasiliano, mister Pioli chiede ai suoi di rimanere concentrati per continuare ad ottenere buoni risultati.

Le tattiche di gioco

In casa del Brescia, mister Corini deve fare a meno di Mario Balotelli, vista la squalifica; quindi, a dar fastidio alla difesa rossonera, ci potrebbe essere la coppia formata da Torregrossa e Alfredo Donnarumma. Alle loro spalle potrebbe giocare Romulo, preferito a Spalek. A centrocampo, invece, potrebbe agire il nuovo acquisto invernale Bjarnason.

In casa Milan, rispetto alla precedente partita giocata contro l’Udinese, mister Pioli potrebbe apportare delle modifiche alla formazione che affronterà il Brescia. Tra i pali il solito Donanrumma, davanti a lui – come centrali – ritorna Musacchio al fianco di Romagnoli, mentre a centrocampo Calhanoglu potrebbe prendere il posto di Bonaventura. In attacco, confermata la nuova coppia formata da Ibra-Leao, con Rebic pronto a subentrare a partita già in corso, visti i risultati ottenuti contro l’Udinese.

Le probabili formazioni di Brescia-Milan che si sfideranno allo Stadio Rigamonti:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Romulo; Torregrossa, Alf. Donnarumma.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.