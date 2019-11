Serie A: scontro salvezza Genoa-Udinese, probabili formazioni

Dopo il turno infrasettimanale la Serie A scenderà di nuovo in campo nel weekend per l’undicesima giornata di campionato. Il Genoa con Thiago Motta sembra aver trovato il giusto equilibrio e la corretta dose di grinta, dopo la splendida rimonta contro il Brescia (3-1), la squadra ligure, in 10 a seguito dell’espulsione di Cassata, ha subito una beffa nei minuti di recupero nel turno infrasettimanale contro la Juventus a Torino (2-1).

Il Genoa incontrerà l’Udinese, reduce da due partite da dimenticare, la prima a Brescia, terminata 7-1 per l’Atalanta, la seconda in casa propria con quattro goal subiti dalla Roma. Squadra affidata a Gotti, nuovo tecnico momentaneo della formazione friulana dopo l’esonero di Igor Tudor.

Probabile formazione del Genoa (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Radovanovic, Shone; Agudelo, Kouame, Gumus; Pinamonti.

Fuori Cassata, squalificato nella scorsa partita contro la Juventus, e dentro Radovanovic; a giocarsi una maglia da titolare saranno Agudelo e Pandev, sarà probabilmente scelta dell’ultimo minuto per Thiago Motta; in dubbio resta anche il cambio Ankersen/Barreca, entrambi in ottima forma. Kouame ancora presente questo fine settimana, fuori per la gara contro il Napoli, il giocatore sarà impegnato per la Coppa d’Africa Under 23.

Probabile formazione dell’Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Fofana, Walace, Sema; De Paul, Okaka.

Kevin Lasagna partirà dalla panchina, mentre potrebbe trovare spazio in attacco Nestorovski che si gioca una maglia da titolare.

Informazioni pratiche pre-match:

l’Udinese non ha ancora vinto in trasferta in questo campionato (un solo pareggio);

l’Udinese è imbattuta da sei partite di campionato contro il Genoa, l’ultimo successo del Genoa risale a febbraio 2016 sotto la gestione di Gasperini;

ex della partita il difensore Zapata del Genoa, che ha giocato 168 partite con la maglia dell’Udinese segnando 5 reti.

Pasqua è l’arbitro chiamato a dirigere Genoa-Udinese, accompagnato dagli assistenti Mandin e Baccini, Maggioni come quarto ufficiale di gara, Nasca e Bindoni (VAR-AVAR).