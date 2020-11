Serie A: riscatto Inter, 3-0 al Sassuolo. Conte: "Tanta negatività su di noi"

La squadra di Antonio Conte, dopo la cocente sconfitta di mercoledì in Champions League con il Real Madrid, era chiamata ad un pronto riscatto, contro un avversario ostico come il Sassuolo, secondo in classifica dopo il Milan.

Al Mapei Stadium è arrivata la reazione dell’Inter che ha vinto nettamente, facendo riposare anche il bomber Lukaku, in vista della sfida decisiva di Champions League di martedì in Germania con il Borussia Mönchengladbach, dove i nerazzurri si giocheranno le residue speranze di superare la fase a gironi.

Nella gara di apertura della nona giornata, i nerazzurri si sono imposti per 3-0 contro la squadra di De Zerbi, orfana di Caputo e alla prima sconfitta in questo campionato. La coppia d’attacco Lautaro Martinez-Sanchez ci ha messo solo quattro minuti per lasciare il segno, con la collaborazione di Chiriches. Il difensore del Sassuolo prima sbaglia il rinvio, poi non riesce a fermare l’argentino che serve al cileno la palla dell’1-0.

Dopo un tentativo di pallonetto dalla distanza di Lautaro Martinez, al 14’ l’Inter raddoppia. Su azione d’angolo, tiro cross di Vidal che carambola sul corpo di Chiriches e finisce in rete nonostante il goffo tentativo di parata del portiere Consigli. Il Sassuolo si fa vedere al 21’ con Djuricic che scheggia il palo.

Nella ripresa la gara va in archivio dopo 15’ minuti grazie al gol del 3-0 segnato da Gagliardini ben servito da Darmian. Il Sassuolo non si vede più, e i nerazzurri possono controllare agevolmente la partita. Nel finale scampoli di partita per Lukaku che trova il gol, ma l’arbitro annulla per evidente fuorigioco.

Con questo successo i nerazzurri salgono a quota 18 in classifica agganciando il Sassuolo al secondo posto, dietro il Milan, e scavalcando momentaneamente la Roma.

Nel dopo gara lo sfogo di Antonio Conte, dopo le critiche dell’ultimo periodo: “All’Inter non è semplice nulla, perché non si vede l’ora di buttare negatività su di noi. Se ci sono periodi negativi non è giusto che siano solo affrontati da giocatori e allenatore. Bisogna remare uniti tutti nella stessa direzione, nel bello e nel cattivo tempo”.