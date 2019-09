Serie A, Napoli-Brescia: le probabili formazioni

Il Napoli, dopo l’imprevedibile sconfitta contro il Cagliari, gioca ancora tra le mura amiche nella partita di domani alle ore 12:30. Lo aspetta un non facile impegno contro il Brescia del redivivo Balotelli.

Il Napoli ha il compito di calmare gli animi nella città dopo il deludente risultato contro i sardi, pur non avendo demeritato, sia nell’impegno che nel gioco, soprattuto nel secondo tempo; il risultato della precedente giornata è davvero un passo falso che potrebbe far trovare i partenopei a corto di punti nel momento topico della stagione, quando si assegnano i titoli.

Il Napoli deve fare a meno dei difensori centrali, mancheranno Koulibaly per squalifica e l’alternativa naturale Maksimovic, per un risentimento muscolare alla coscia. Ancelotti senza due centrali dovrà utilizzare insieme a Manolas il giovane Luperto. Fabian Ruiz potrebbe di nuovo essere protagonista a centrocampo insieme ad Elmas, Younes e l’intoccabile ed universale Callejon. In attacco, Llorente pare favorito sull’attaccante polacco Milik. Potremmo anche avere la sorpresa di vedere un Napoli con due torri davanti.

Una cosa è certa nella formazione del Napoli, ossia il modulo con il quale si schiererà in campo, il classico 4-4-2. La squadra di Ancellotti è pronta, nel corso della partita, a tutte le variabili, ma quando difende e subisce il possesso palla degli altri, non vi sono dubbi sulla disposizione in campo: 4 in difesa, 4 giocatori sulla mediana e 2 attaccanti in avanti.

Il Napoli potrebbe schierare questa formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Younes; Mertens, Llorente.

Il Brescia ha dubbi legati alla gestione di un calciatore in particolare, Mario Balotelli. Lo vedremo sicuramente in campo, per un minutaggio ridotto, non ha ancora i 90’ nelle gambe dopo la squalifica e la lunga inattività in Francia.

Il Brescia con un 4-3-1-2 dovrebbe schierare la seguente formazione iniziale: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli.