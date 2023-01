Serie A: Milan e Juventus sempre più in crisi

Ascolta questo articolo

Gli allenatori di Milan e Juve stanno vivendo un periodo tra tormenti ed incertezze. Il Milan non è riuscito ad uscire dalla crisi perdendo anche contro il Sassuolo, addirittura prendendendo 5 gol in casa. In due settimane i rossoneri sono usciti dalla Coppa Italia, hanno perso la Supercoppa contro l’Inter, hanno detto addio allo Scudetto e ora sono a rischio per la Champions League.

I numeri non lasciano spazio ad interpretazioni, quello del Milan è un fallimento: una vittoria, quella contro la Salernitana nella prima del nuovo anno, due pareggi (contro Roma e Lecce) e ben quattro sconfitte (contro Lazio e Sassuolo in campionato, contro l’Inter a Riyad e contro il Torino in Coppa Italia). Il dato sui gol subiti è allarmante: 18 in 7 partite, 12 nelle ultime 3. Anche contro la squadra di Dionisi, il Milan è sembrato spaccato in due, senza equilibrio, senza idee, con una condizione fisica scadente. Sembra che qualcosa si sia rotto tra Pioli ed i giocatori.

Anche se lo scudetto sembra segnato dal cammino grandioso del Napoli di Luciano Spalletti, che proprio ieri sera ha battuto 2 a 1 la Roma portandosi a +13 sull’Inter, può ancora giocarsi il passaggio ai quarti di finale di Champions League e competere in campionato piazzandosi almeno nei primi quattro posti.

Vicenda un pochino diversa in casa Juventus: dopo l’uscita dai gironi di Champions League, la squadra di Max Allegri aveva trovato la sua quadratura con una serie di 8 vittorie consecutive in campionato senza prendere goal, poi la bufera “Plusvalenze” che ha colpito la società e la sconfitta contro il Monza hanno rimesso di nuovo tutto in discussione e l’hashtag #Allegriout è di nuovo tornato alla ribalta.

Con una penalizzazione di 15 punti in classifica, dovuta alla sentenza delle plusvalenze, la zona per la qualificazione alle coppe europee è sempre più lontana; giovedì 2 Febbraio i bianconeri affronteranno la Lazio in Coppa Italia.