Nel deserto del Meazza, l’Inter mette una grossa ipoteca sulla vittoria dello scudetto. Dopo i pareggi con Napoli e Spezia, l’undici di Antonio Conte ha voglia di ritornare a vincere per staccare ulteriormente le inseguitrici. Il Verona, sebbene raggiunto da tempo l’obiettivo stagionale, non ci sta a farsi passeggiare addosso dalla capolista, e sciorina una gran bella partita fatta di pressing e buon gioco.

Conte non cambia la formazione iniziale, quella che gli ha portato 12 vittorie consecutive e le vetta solitaria della partita. Juric disegna una formazione a specchio e mette nella mischia tre ex: Dimarco, Faraoni (capitano) e Bessa. I nerazzurri partono bene creando subito due nitide palle gol. La prima con Lautaro che lanciato a rete alza troppo il pallone che finisce sopra lo specchio della porta. La seconda, invece, è sui piedi di Hakimi, l’esterno trova un buon angolo, ma Pellegrini si oppone con un grande intervento.

Passano i minuti, e il Verona prende campo con un pressing alto e andando in anticipo su tutte le seconde palle. E al 24° minuto sono propro gli ospiti ad impensierire la porta difesa da Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro interviene in maniera poco ortodossa prima su Bessa e poi su Dimarco. Le squadre andranno negli spogliatoi in perfetta parità.

Nella seconda frazione di gioco, i nerazzurri vanno vicini al gol con una bella azione di Lautaro ancora una volta neutralizzata da Pellegrini e poi con un calcio di punizione di Hakimi che c’entra l’incrocio dei pali. Il Verona, però, non è certo un avversario vinto, anzi gioca con spenseriatezza e gudagna metri preziosi. Conte lanca in campo Sensi e Darmian, e proprio quest’ultimo è il cambio che sblocca la partita. Azione dell’Inter che nasce come sempre dalla destra, ed è proprio Hakimi a servire l’assist a Darmian il quale riesce a concretizzare nella rete del vantaggio nerazzurro. Darmian did it again, avrebbero scritto i tabloid inglesi.

Dopo la rete, c’è da soffrire ancora in casa nerazzurra. Il Verona, infatti, avanza e macina gioco. Trova anche la rete, fortuita ed annullata, nata su un mezzo fallo di Faraoni e un altro mezzo pasticcio di Handanovic. Nonostante tutto, l’Inter vince il match è ipoteta un grande fetta di scudetto che si trova a soli 5 punti dal traguardo.