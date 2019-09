Serie A: le probabili formazioni di Sampdoria-Inter

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova si giocherà la seconda partita della sesta giornata di Serie A Tim che vedrà contrapporsi l’Inter di Antonio Conte, che si gode la prima posizione in solitario, contro la Sampdoria, ultima con solo 3 punti, allenata da Eusebio Di Francesco.

Non potrebbero essere più diversi gli umori con cui si presentano le squadre; il club genovese infatti è reduce dalla sconfiitta contro la Fiorentina ed è alla ricerca diperata di punti preziosi dopo un’inzio difficile in cui ha ottenuto solo 3 punti contro il Torino di Mazzarri, mentre l’Inter di Conte arriva al Ferraris come capolista imbattuta alla ricerca della sesta vittoria consecutiva.

I blucerchiati dovranno fare a meno di Jeison Murillo, squalificato a causa del rosso rimediato nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina, e di Manolo Gabbiadini, fermo a causa di un affaticamento muscolare alla coscia destra.Di Francesco si dovrebbe affidare al ritorno di Fabio Quagliarella in attacco con Gastón Ramírez e Gianluca Caprari a completare il tridente. A centrocampo dovrebbero giocare Albin Ekdal e Ronaldo Vieira, mentre in difesa, al posto dello squalificato Murillo, giocherà Julian Chabot con Bartosz Bereszynski e Omar Colley ai suoi lati.

Il tecnico dei nerazzurri invece potrebbe optare per un turnover in previsione dei prossimi due importantissimi impegni contro il Barcellona in Champions League (mercoledi 2 ottobre) e il derby d’Italia di domenica 6 ottobre contro la Juventus.

E’ probabile quindi che giochino Alessandro Bastoni – al suo esordio con la maglia neroazzurra – e Roberto Gagliardini, rispettivamente al posto di Diego Godin e Nicolò Barella. In attacco possibile esordio dal primo minuto per Alexis Sanchez che farebbe riposare Romelu Lukaku.

Sampdoria-Inter, le probabili formazioni:

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Chabot, Colley; Depaoli, Ekdal, Vieira, Murru; Ramirez, Quagliarella, Caprari. Allenatore: Di Francesco.

In panchina: Avogadri, Falcone, Ferrari, Augello, Regini, Jankto, Barreto, Thorsby, Leris, Linetty, Rigoni, Bonazzoli.

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; L. Martinez, Sanchez. Allenatore: Conte.

In panchina: Padelli, Godin, Ranocchia, Biraghi, D’Ambrosio, Vecino, Barella, Lazaro, Biraghi, Borja Valero, Dimarco, Politano, Lukaku.