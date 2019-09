Serie A: la possibile formazione della Juventus contro la SPAL

Nella prossima partita del campionato di Serie A che si disputerà sabato 28 settembre alle ore 15,00 all’Allianz Stadium, Sarri potrebbe schierare la sua Juventus con un probabile modulo 4-3-1-2. Certo Szczesny in porta, la difesa si potrebbe schierare, da destra, con Cuadrado, Bonucci, De Light e un difensore improvvisato sulla fascia sinistra, forse Matuidi. A Centrocampo sembrano certi Khedira, Pianic e Rabiot. In attacco dovremmo vedere il duo Ronaldo e Dybala, con Ramsey dietro alle punte, pronto ad inserirsi.

Maurizio Sarri potrebbe utilizzare, in alternativa ai più quotati in formazione, anche Emre Can in difesa, o Demiral per dare fiato a Matuidi. Bernardeschi ed Higuain sembrano destinati alla panchina, ma pronti ad entrare ad inizio partita in caso di bisogno.

La Juventus sta affrontando una fase critica della stagione nella disponibilità degli uomini, soprattutto nella fase difensiva con l’infortunio di Chiellini e l’indisponibilità momentanea nell’ordine di De Sciglio, Danilo e Alex Sandro. Costretti al riposo forzato, per infortuni seri o piccoli risentimenti muscolari o per altre ragioni, sono ben 9 giocatori: Pjaca, Perin, Chiellini, De Sciglio, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Han e Mandzukic.

La Juve di Sarri non sta impressionando nel gioco, vince di carattere ed in rimonta, ma ancora non ha mostrato il suo miglior gioco. Si trova ad affrontare in condizioni non ottimali la squadra estense. La SPAL non ha certo intenzione di fare la parte della comprimaria, altre volte ha messo in difficoltà i bianconeri nelle partite casalinghe.

La SPAL allenata da Semplici potrebbe schierarsi con l’abituale 3-5-2, schierando Berisha in porta, sulla difensiva Sala, Vicari e Felipe; sulla mediana Cionek, Murgia, Missiroli, Kurtic ed Igor; in attacco Floccari e Petagna. La SPAL sembrerebbe schierata per proteggere il risultato, ma è squadra volitiva ed esperta e con una Juve non in grandissima forma, potrebbe anche tentare il colpaccio.